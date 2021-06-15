В Минздраве рассказали об изменениях коронавируса

В начале пандемии по миру распространился всего один штамм COVID-19. Однако из-за мутаций на данный момент разновидностей коронавируса стало больше, причем некоторые из них ведут себя агрессивнее, чем предыдущие. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью «Известиям».

«Многие вирусы мутируют. Мы отмечаем это и с коронавирусом. Сейчас идут наблюдения во всех странах», — рассказал глава Минздрава.

Мурашко напомнил, что, когда мир только столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, по планете распространялся только один штамм. На сегодняшний день разновидностей стало больше.

Кроме того, министр отметил, что первоочередной задачей для жителей России является вакцинация.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил как можно быстрее закончить работы по прививочным кампаниям на Северном Кавказе. Также он призвал заниматься более активным информированием граждан о пользе вакцины.