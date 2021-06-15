Почти половина украинцев отказалась от вакцинации против коронавируса

Почти половина украинцев откажутся от вакцинации против коронавируса при любых обстоятельствах из-за сомнений в ее безопасности, наличии медицинских противопоказаний или отсутствия страха заболеть COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским Центром Разумкова.

По данным социологов, за прошедшие три месяца доля таких респондентов хотя и существенно снизилась, но все еще остается значительной — 43 процента. При этом почти треть из них согласились бы на иммунизацию «каким-то другим препаратом», нежели теми, что есть в распоряжении властей. Наибольшее число нежелающих делать инъекцию преобладает в старшей возрастной группе (77 процентов) и спадает по мере движения к младшим поколениям.

В свою очередь, доля украинцев, желающих как можно скорее получить вакцину, за указанный период возросла с 12 до 19 процентов. Еще 19 процентов заявили о готовности сделать прививку, но позже, а 10 процентов готовы на иммунизацию только в случае формальной необходимости, в частности выезда за рубеж.

Исследование проводилось с 21 по 26 мая. В нем приняли участие 2017 украинцев старше 18 лет из всех регионов, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Погрешность исследования, по утверждениям специалистов, не превышает 2,3 процента.

Ранее социологи выяснили, что подавляющее большинство жителей республики считают конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной по своей сути. Такое мнение превалирует в западных регионах страны (91 процент) и снижается по мере движения к восточным областям (48 процентов).