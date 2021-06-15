Названа доля использующих русский язык в быту украинцев

Более 65 процентов жителей Украины используют русский язык для повседневного общения, тогда как 33,5 процента отказываются говорить на нем принципиально. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

По данным социологов, с одинаковой частотой в быту русским и украинским языком пользуются 24,2 процента жителей страны, еще 14,1 говорят преимущественно на русском, а 12,3 процента — исключительно на нем. В меньшей степени, чем украинский, используют русский язык 15,1 процента граждан. Доля тех, кто общается дома на иных языках, не превышает половины процента от всех опрошенных.

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Отмечается, что при этом лишь 23,5 процента украинцев желают потреблять информацию из телевизионных программ только на государственном языке, из печатных изданий — не более 18,1 процента. Сторонниками исключительно русскоязычных передач назвали себя семь процентов украинцев, русскоязычных газет и журналов — 8,5 процента.

Всего в исследовании приняли участие 3004 украинца старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Погрешность выборки не превышает 1,9 процента.

Ранее социологи выяснили, что подавляющее большинство жителей республики считают конфликт в Донбассе войной между Россией и Украиной по своей сути. Такое мнение превалирует в западных регионах страны (91 процент) и снижается по мере движения к восточным областям (48 процентов).