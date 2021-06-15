На Украине пожаловались на «катастрофическую ситуацию» с русскими сериалами

Секретариат уполномоченного по защите государственного языка Украины пожаловался на «катастрофическую ситуацию» с засильем русских сериалов на крупнейших телеканалах страны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

По данным ведомства, к настоящему времени в стране доля сериалов, которые изготавливаются или дублируются на украинском языке, не достигает и трети от объема соответствующего контента в эфире пяти наиболее рейтинговых каналов: «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и ICTV. «Из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 — на русском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники провели исследование в преддверии вступления в силу нового положения языкового закона, согласно которому трансляция фильмов и сериалов обязана вестись только на государственном языке. Они выразили обеспокоенность, что реализация инициативы может быть отложена или вовсе отменена «пророссийскими силами» в Верховной Раде.

«Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке», — отметили в секретариате.

Ранее правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года. В рамках программы предлагается стимулировать дублирование фильмов на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.