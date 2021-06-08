В Госдуме заявили о травле русского народа на Украине

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гарантия в конституции Украины свободного развития и защиты русского и других языков национальных меньшинств является «пустой декларацией». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, под лозунгом «защиты украинского языка» в стране фактически развернута травля русского и других народов.

Володин подчеркнул, что Украина называет себя демократической страной. «А что за этой вывеской? Наступление на права и свободы: закрыты оппозиционные СМИ и партии, люди преследуются по политическим мотивам, нарушаются права граждан, которые хотят говорить и учиться не только на украинском, но и на родном языке, свободно на нем общаться», — заявил он.

В мае президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.