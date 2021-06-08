Госдума осудила исключение русских из числа коренных народов Украины

Государственная Дума приняла постановление с осуждением внесенного в Верховную Раду законопроекта президента Украины Владимира Зеленского, согласно положениям которого русские исключаются из числа коренных народов республики. Об этом во вторник, 8 июня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Государственная Дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — говорится в постановлении.

В заявлении российского парламента указывается, что из-за инициативы украинского лидера лишаются права считать себя коренными народами на территории бывшей советской республики несколько миллионов русских, сотни тысяч белорусов и молдаван, а также венгры и русины Закарпатья, евреи и болгары в Одесской области и греки в Приазовье.

Вместе с этим депутаты Государственной Думы напомнили, что за годы независимости Киев не принял ни одного закона в поддержку крымских татар, «предпочитая подталкивать лидеров незарегистрированного на самой Украине "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в России — прим. «Ленты.ру») к столкновениям с русским и украинским населением в Крыму».

Парламентарии призвали Межпарламентскую ассамблею СНГ, а также парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы осудить попытку официального Киева разделить ее население на «коренное» и «некоренное», которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.