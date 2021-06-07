Госдума обратилась к ПАСЕ из-за лишения русских статуса коренного народа Украины

Государственная дума обратилась к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также к парламентам стран континента с призывом осудить лишение русских статуса коренного народа Украины. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает ТАСС.

«Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины», — говорится в тексте проекта заявления нижней палаты.

Документ содержит призыв «осудить предпринятую на Украине попытку разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства».

Помимо ПАСЕ и парламентов стран-членов ЕС российские депутаты обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, а также парламентским ассамблеям ОДКБ и ОБСЕ.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о коренных народах, согласно которому таковым признается автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Украины. Таким образом, русские на Украине не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве.