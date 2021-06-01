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Пушков назвал Киев русским городом

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на развешанные в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы, которые показал украинский депутат Алексей Гончаренко. В ответ на это в своем Telegram-канале Пушков назвал Киев русским городом.

«Нынешняя Украина к тому Киеву никакого отношения не имеет. Вообще. Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян», — написал Пушков, добавив, что в 882 году новгородский князь Олег завоевал Киев и нарек его русским городом.

31 мая депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко разметил на своей странице в Facebook фото плакатов со своим портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

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