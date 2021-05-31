В Совфеде оценили развешанные в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал проявлением ущербности плакаты с оскорблениями в адрес Москвы, установленные в Киеве депутатом Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко. Его оценку приводит радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 31 мая.

«Гончаренко — это эпатажный депутат, у него мозгов, мне кажется, не очень много. Я помню, как он вел себя на Парламентской ассамблее Совета Европы, когда провоцировал наших депутатов. По большому счету он политическое ничто, ничего из себя не представляет», — сказал российский сенатор.

Он добавил, что Украина никогда не была самостоятельным государством, но «им очень хочется стать древним народом». По словам сенатора, «везде когда-то лягушки квакали».

31 мая Алексей Гончаренко разметил на своей странице в Facebook фото плакатов со своим портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

Ранее Гончаренко опубликовал в социальных сетях свое фото в боксерских перчатках и заявил, что таким образом готовится «освобождать Кубань».