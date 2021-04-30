Украинский депутат повесил билборд с нацистами и поблагодарил их за победу

Депутат Житомирского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Константин Черпицкий перепутал фотографию на билборде и поблагодарил за жизнь и победу в войне нацистов вместо красноармейцев. Об этом сообщает Obozrevatel.

На рекламном щите, который по заказу украинского политика установили на одной из улиц Житомира, размещен снимок идущих в атаку гитлеровских солдат. Ниже располагается надпись: «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!» Украшает плакат лента в цвет национального флага.

В социальных сетях пользователи негативно отреагировали на ошибку Черпицкого. Его упрекнули в незнании истории.

В мае 2020 года сообщалось, что мэрия Оренбурга повесила к Дню Победы плакат, посвященный обороне Брестской крепости, с фотографией нацистов вместо красноармейцев. Внимание на это обратил местный житель. По его словам, на фотографии изображены немцы сразу после штурма крепости, «когда уже перебили всех защитников, зашли пофотаться на руинах».