Мэрия города в России повесила плакат с фашистами ко Дню Победы и извинилась

Мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат, посвященный обороне Брестской крепости, на котором разместили фотографию фашистов вместо красноармейцев. Внимание на это обратил местный житель Виктор Ломанцов, 8 мая он написал об этом в сообществе «Бердская слобода» в Facebook.

Как отметил россиянин, на фотографии изображены немцы сразу после штурма крепости, «когда уже перебили всех защитников, зашли пофотаться на руинах». Оренбуржец добавил, что на правой части плаката изображены поляки — Брест принадлежал Польше, но в 1939 году был передан СССР. Он сделал вывод, что это довоенное фото.

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Как пишет издание Orenday, главный художник Оренбурга Наталья Бровко извинилась за ошибку перед ветеранами и жителями города и пообещала, что устранить ее. Она также выразила благодарность «неравнодушным гражданам».

Ранее в Челябинске установили арт-объект к празднованию 9 мая с тремя ошибками в одном коротком предложении. Так, авторы ошиблись в надписи «Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим», написав ее так: «когда нибудь мы вспомним это и не повериться самим». Это строчка из песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон»). После замечаний местных жителей табличку заменили.

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