Украинский депутат показал висящие в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко показал висящие в Киеве плакаты с его портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook.

Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал в социальных сетях свое фото в боксерских перчатках и заявил, что таким образом готовится «освобождать Кубань».

Перед этим в мае Гончаренко назвал Кубань «украинскими этническими землями», отрезанными от страны «волею судьбы». Он также уверен, что российский регион с его селами и станицами «больше выглядит как Украина».