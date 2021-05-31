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Пушков сообщил Украине «плохие новости»

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Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море пришли «плохие новости». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что ставка украинских властей на расширение военного присутствия США в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если российская сторона удержит свое преимущество в области ракетных вооружений.

По словам сенатора, чем сильнее Россия в Черном море, тем надежнее и безопаснее будущее Донбасса.

Ранее Украина и США провели в Черном море военные учения с маневрами против условных российских кораблей. Госпогранслужба Украины сообщила, что 8 мая флагман морской гвардии Украины встретился с кораблем береговой охраны США в 185 километрах от Одессы. Украинцы назвали это дружеским визитом с маневрами на море и тренингами по обмену опытом в штурмовых операциях — по плану учений два корабля отработали слаженность в международной тактической группе.

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