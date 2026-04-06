Fars: Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

15 судов пересекли Ормузский пролив за сутки, корабли смогли пройти после соответствующего одобрения со стороны иранских властей. Об этом сообщает агентство Fars.

По его данным, через пролив проходят на 90 процентов меньше судов, чем до начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее посольство Ирана в Зимбабве прокомментировало требование американского лидера Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, высмеяв его. К этому заявлению присоединилось и диппредставительство Исламской Республики в ЮАР — они продолжили шутку, написав, что «ключи под цветочным горшком», однако открывать пролив будут только для друзей.