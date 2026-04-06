Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:29, 6 апреля 2026Мир

Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов

Fars: Через Ормузский пролив за сутки прошли 15 судов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

15 судов пересекли Ормузский пролив за сутки, корабли смогли пройти после соответствующего одобрения со стороны иранских властей. Об этом сообщает агентство Fars.

По его данным, через пролив проходят на 90 процентов меньше судов, чем до начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее посольство Ирана в Зимбабве прокомментировало требование американского лидера Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, высмеяв его. К этому заявлению присоединилось и диппредставительство Исламской Республики в ЮАР — они продолжили шутку, написав, что «ключи под цветочным горшком», однако открывать пролив будут только для друзей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok