Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

Посольство Ирана в Зимбабве высмеяло требование Трампа открыть Ормузский пролив

Посольство Ирана в Зимбабве прокомментировало требование американского лидера Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, высмеяв его. Соответствующий пост появился в аккаунте диппредставительства в X.

«Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении посольства. К этому заявлению присоединилось и диппредставительство Исламской Республики в ЮАР — они продолжили шутку, написав, что «ключи под цветочным горшком», однако открывать пролив будут только для друзей.

Ранее Трамп матом призвал иранские власти открыть Ормузский пролив, назвав их ублюдками.