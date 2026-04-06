02:50, 6 апреля 2026Мир

Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Посольство Ирана в Зимбабве прокомментировало требование американского лидера Дональда Трампа открыть Ормузский пролив, высмеяв его. Соответствующий пост появился в аккаунте диппредставительства в X.

«Мы потеряли ключи», — говорится в сообщении посольства. К этому заявлению присоединилось и диппредставительство Исламской Республики в ЮАР — они продолжили шутку, написав, что «ключи под цветочным горшком», однако открывать пролив будут только для друзей.

Ранее Трамп матом призвал иранские власти открыть Ормузский пролив, назвав их ублюдками.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Сбежавший из России после взрыва на шахте «Листвяжная» экс-депутат ответил на обвинение

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
