Иран допустил открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба от агрессии США и Израиля в рамках нового транзитного режима.

В Тегеране заявили, что пролив откроют только после выплаты ущерба в рамках «нового правового режима» с использованием транзитных сборов.

Известно, что Тегеран разделил все государства, чьи суда используют Ормузский пролив, на «дружественные», «нейтральные» и «враждебные». Только страны из первой категории имеют право на свободный проход через пролив. Суда нейтральных стран будут облагаться высокими сборами, а враждебным странам пользоваться проливом будет запрещено.

Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на посредников.

По данным издания, посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются продвинуть переговоры, однако Тегеран считает требования Вашингтона неприемлемыми.

Иран отклонил предложения, в том числе о возобновлении движения через Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, и отказался встретиться с официальными лицами США.

Президент США Дональд Трамп обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. В посте в соцсети Truth Social американский глава также назвал их ублюдками и матом высказался о ситуации.

Трамп пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или вы будете жить в аду Дональд Трамп президент США

В завершение публикации политик добавил фразу «хвала Аллаху».

5 апреля Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. По словам американского главы, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

Американский лидер также обозначил дедлайн для страны. Он истечет во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (4:00 8 апреля по московскому).

Позднее Трамп заявил, что конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель. При этом президент США не стал отвечать на вопрос о возможности переноса срока заключения соглашения с Ираном. Он пояснил, что у Исламской Республики «полно времени» для заключения сделки, а если они не захотят этого делать, то «вся их страна исчезнет».

В Иране заявили о превращении Ближнего Востока в ад из-за США

На угрозы Трампа ответил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Он подчеркнул, что американский лидер ничего не добьется с помощью военных преступлений.

Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион сгорит дотла. Не заблуждайтесь: военными преступлениями вы ничего не добьетесь Мохаммад Багер Галибаф спикер парламента Ирана

Единственное реальное решение — уважать права иранского народа и прекратить эту опасную игру, подчеркнул Галибаф.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также заявил, что угрозы США о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана являются признанием военных преступлений.

