21:24, 5 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о планах завершить конфликт с Ираном в течение нескольких дней

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп считает, что конфликт с Ираном не может продолжаться еще несколько недель и должен завершиться в ближайшие дни. Об этом он заявил в беседе с журналисткой ABC Рэйчел Скотт, сообщила она на своей странице в социальной сети X.

«Он сказал мне, что конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель», — передала журналистка слова Трампа. При этом президент США не стал отвечать на вопрос о возможности переноса срока заключения соглашения с Ираном. Он пояснил, что у Исламской Республики «полно времени» для заключения сделки, а если они не захотят этого делать, то «вся их страна исчезнет».

Ранее Трамп заявил, что дедлайн для Ирана истечет 7 апреля в 20 часов по восточному времени.

