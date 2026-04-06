21:45, 5 апреля 2026Мир

В Иране уличили США в признании военных преступлений

Арагчи: Угрозы США бить по энергетике Ирана — это признание военных преступлений
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Угрозы США о нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Ирана являются признанием военных преступлений. С такой точкой зрения выступил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Детали беседы дипломатов привела пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

«Ссылаясь на угрозы США атаковать иранские энергетические объекты, министр иностранных дел Ирана назвал эту риторику явным признанием в совершении военных преступлений», — говорится в сообщении. Кроме того, Аракчи заявил, что международные организации должны как можно скорее осудить «преступления американцев» и привлечь виновных к ответственности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном должен закончиться в течение нескольких дней.

    Последние новости

    Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

    В Казахстане прорвало плотину

    Раскрыт средний размер зарплаты в Москве

    Украинский военный рассказал о бесполезности канадских винтовок Colt

    Россиянам пообещали отсутствие шестидневных рабочих недель в 2026 году

    На Западе удивились внезапному ходу США в Иране

    План Макрона оказался под вопросом из-за России

    Женщина принесла дочь в жертву ради исцеления сына

    Мужчина пристыдил девушку за необычную привычку во время орального секса

    Иран высмеял требование Трампа об открытии Ормузского пролива

    Все новости
