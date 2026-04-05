23:56, 5 апреля 2026

Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе

Марина Совина (ночной редактор)

Иран отклонил предложение США о временном прекращении огня в Ормузском проливе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на посредников.

По данным газеты, посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются продвинуть переговоры, однако Тегеран считает требования Вашингтона неприемлемыми.

Иран отклонил предложения, в том числе о возобновлении движения через Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, и отказался встретиться с официальными лицами США.

Ранее стало известно, что Иран допустил открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба от агрессии США и Израиля в рамках нового транзитного режима.

5 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. По словам американского главы, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

Американский лидер также обозначил дедлайн для страны. Он истечет во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (4:00 8 апреля по московскому).

