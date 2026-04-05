Иран заявил о превращении Ближнего Востока в ад из-за США

Ближний Восток «сгорит дотла» из-за действий США, и это станет адом для каждой семьи, заявил председатель Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф. Об этом пишет ТАСС.

Он обратился к американской администрации и указал, что она упорно выполняет приказы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в настоящий ад для каждой семьи, и весь наш регион сгорит дотла», — подчеркнул он.

Ранее страны Персидского залива назвали крупное вмешательство США условием вступления в войну с Ираном. Отмечается, что ОАЭ и Саудовская Аравия располагают мощными силами, однако воевать за Ормузский пролив в одиночку они не готовы.