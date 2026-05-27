Олейник призвал законодательно признать террористами украинские власти

Если Россия законодательно признает террористами украинские власти, то сможет решить некоторые политические вопросы одним ударом ракеты «Орешник». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает «Национальная служба новостей» (НСН).

«Вы можете себе представить, чтобы [президент США Дональд] Трамп вел переговоры с кем-то из террористов Бен Ладена (основатель запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — прим. «Ленты.ру»)? А у них Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в составе переговорной группы. Так что нам самим надо занять более последовательную и решительную позицию. Если все сделать правильно, то там одного "Орешника" будет достаточно», — отметил Олейник.

Он уточнил, что центрами принятия решений являются не здания, а люди. Олейник призвал нанести по ним удар, но перед этим признать действующий украинский режим террористическим.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.