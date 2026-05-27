В России расследование тройной расправы из 90-х привело к начальнику угрозыска

В Губкинском задержали экс-главу угрозыска по подозрению в убийстве семьи в 90-е

В Воронежской области задержали бывшего начальника уголовного розыска по городу Губкинский Андрея Ельчанинова. Мужчина подозревается в тройной расправе в 1990-х годах, сообщает Telegram-канал «112».

Семью нашли без признаков жизни в одной из квартир 16 июля 1997 года. По версии следствия, неизвестный удушил пятилетнего мальчика, а в его родителей выстрелил и добил их ножом. В то время Ельчанинов занимал руководящую должность в местном отделе милиции. Он дослужился до главы уголовного розыска и ушел на пенсию в звании подполковника.

Преступление не могли раскрыть почти 30 лет, а в 2026 году улики перепроверили. Экс-начальника угрозыска задержали. Предварительно поводом для расправы с семьей послужил бытовой конфликт.

