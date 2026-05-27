Архивы о жизни отца Карла Лагерфельда на Дальнем Востоке нашли случайно

Найдены архивы о жизни на Дальнем Востоке отца кутюрье Карла Лагерфельда Отто

Восстановлена хронология жизни на Дальнем Востоке отца знаменитого кутюрье Карла Лагерфельда — Отто Лагерфельда. Архивы с этими материалами удалось найти случайно, рассказал aif.ru.

Историю удалось воссоздать краеведу Андрею Сидорову. По его словам, он изучал родословную супруги, один из предков которой был немцем, работавшим во Владивостоке на торговом предприятии. «Однажды от кого-то из иностранных гостей международного кинофестиваля услышал, что Карл Лагерфельд в интервью рассказал, что его отец жил во Владивостоке», — рассказал Сидоров.

После этого он искал фамилию Лагерфельд в архивах и нашел упоминание в документах государственного архива Приморского края. Он также связался с автором книги о Карле Лагерфельде из Германии, который подтвердил, что Отто действительно жил на Дальнем Востоке.

Родившийся в Гамбурге и переехавший в молодости в США Христиан Людвиг Отто Лагерфельд приехал из Сан-Франциско через Японию во Владивосток в 1907 году — ему было 26 лет. Там он открыл комиссионную торговую контору и стал продавать концентрированное молоко под маркой «Гвоздика», которое доставлялось по всему Дальнему Востоку. Плакат с рекламой товаров Отто Лагерфельда до сих пор висит на одной из улиц Владивостока. В России он жил по билету, который нужно было продлевать каждый год. Торговца отмечали как педантичного и опрятного человека, который за семь лет жизни во Владивостоке неплохо научился говорить и писать на русском языке.

После начала Первой мировой войны в 1914 году Отто Лагерфельд попросил у властей разрешения выехать в Америку через Японию. В прошении он сообщал: «Я пришел к заключению, что с прекращением торговых операций с Лондоном и Гамбургом нормальное течение моей деятельности продолжаться не может». Но ему отказали и арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Германии — вначале его содержали на гауптвахте на острове Русский, затем перевели во Владивостокскую областную тюрьму.

После этого его вместе с другими немцами отправили в распоряжение иркутского губернатора, который определил Лагерфельда на поселение в Верхоянск в Якутии. Там Отто подал прошение о принятии русского подданства, но ему снова отказали. В Якутии он не сидел в тюрьме, а жил и работал, но не мог покинуть территорию. После окончания Первой мировой войны в 1919 году он вернулся в Германию, где открыл свою компанию и продолжил поставлять в разные страны концентрированное молоко.

В прошлом году в архиве Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) случайно были обнаружены документы сестры писателя Михаила Булгакова Варвары.