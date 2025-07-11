Документы сестры Булгакова неожиданно нашли в России

В Новосибирске нашли аттестат зрелости и зачетную книжку сестры Булгакова

В ходе работы над проектом «Переплетение дел и судеб» в архиве Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) были обнаружены документы сестры писателя Михаила Булгакова Варвары. Как сообщили в учебном заведении, она заочно обучалась в институте в 1940-е годы.

Студенты первого курса проходили архивную практику и начали разбор и оцинковку самых старых фондов вузовского архива — документов 1930-1950-х годов. Часть документов была утеряна в годы Великой Отечественной войны во время переезда Новосибирского государственного педагогического института в Колпашево.

Доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Вера Александровна Спесивцева рассказала, что среди разобранных документов обнаружили аттестат зрелости 1913 года. «Мы сразу обратили внимание на его необычный вид — не голубой, как был у подобных дореволюционных аттестатов, а белый, праздничный — в честь 300-летия династии Романовых» — отметила она.

Известно, что Варвара Булгакова преподавала немецкий язык в школах Новосибирска, но о том, что в архиве НГПУ хранится ее аттестат зрелости, никто не подозревал. Позже удалось найти и дубликат зачетной книжки, выполненный в 1951 году.

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