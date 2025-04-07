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13:05, 7 апреля 2025Моя страна

Американец переехал в российский город из любви к Федору Достоевскому

Американец вдохновился творчеством Федора Достоевского и начал жить в Омске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Полк Тимоти Редмон

Полк Тимоти Редмон. Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Американец вдохновился творчеством писателя Федора Достоевского и поехал жить в Сибирь. Он остановился в Омске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram.

По ее словам, 33-летний гражданин США Полк Тимоти Редмон оформил разрешение на временное проживание в России. Все это стало возможным благодаря указу президента о помощи лицам, разделяющим традиционные нравственные ценности.

Редмон, насколько известно, приехал в Россию еще несколько лет назад, но решился на регистрацию только в 2024-м. Американец до этого жил в Москве, много ходил по Петербургу, но все-таки остановился в Омске. Он объяснил, что сибирский город неразрывно связан с великим писателем Федором Достоевским. Его произведения оказали на мужчину большое влияние.

Как отметил Редмон, он всю жизнь «фанатеет» от России, ее культуры и языка. В 16 лет начал читать произведения Федора Достоевского и Антона Чехова, искать разные фильмы по этим сюжетам. Так появилась его большая мечта — жить в России.

Ранее жительница Австрии поехала жить в Россию из любви к ее культуре. Также еще один блогер из Франции, Шарль, переехал в Россию и начал снимать различные ролики на эту тему.

Помимо этого, старовер из США Фаддей Анфилофьефф поселился в Приморье. Он сообщил, что до этого несколько раз бывал в России, но потом захотел окончательно обрести здесь новый дом. Американец сейчас живет во Владивостоке.

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