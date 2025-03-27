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08:47, 27 марта 2025Моя страна

Переехавший в Россию француз назвал удивившие его главные преимущества страны

Француз Шарль переехал в Россию и восхитился семейными ценностями
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Charles en Russie / YouTube

Французский блогер по имени Шарль переехал в Россию и начал снимать различные ролики на эту тему, публикую их в YouTube-канале. Так, иностранец рассказал об удививших его преимуществах РФ перед другими европейскими странами.

Среди таковых были названы безопасность и чистота. Кроме того, Шарль выделил крепкие семейные ценности, которые он наблюдает в России, и отличный сервис.

«Здесь нет той агрессии, которую можно встретить у нас. И чистота. [Мои гости] не видели ни одного окурка на земле за все время здесь!» — отмечает он.

Ранее студент Джеф Манга из Габона спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео. Певец поблагодарил афроамериканца за выбор песни и заявил, что в мире стало еще на одного русского человека больше.

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