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16:30, 10 декабря 2024Моя страна

Афроамериканец спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео

Студент-афроамериканец спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Студент Джеф Манга из Габона спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале исполнителя.

Певец поблагодарил афроамериканца за выбор песни и заявил, что в мире стало еще на одного русского человека больше.

«Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души», — написал артист.

Ранее кондитер из Магнитогорска Евгения Волошина испекла торт в виде певца SHAMAN. По словам россиянки, десерт с шоколадной начинкой выполнен в технике шаржа.

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