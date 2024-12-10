Афроамериканец спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео

Студент-афроамериканец спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео

Студент Джеф Манга из Габона спел песню SHAMAN «Я русский» и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале исполнителя.

Певец поблагодарил афроамериканца за выбор песни и заявил, что в мире стало еще на одного русского человека больше.

«Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души», — написал артист.

Ранее кондитер из Магнитогорска Евгения Волошина испекла торт в виде певца SHAMAN. По словам россиянки, десерт с шоколадной начинкой выполнен в технике шаржа.