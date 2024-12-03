Российский кондитер испекла торт в виде певца SHAMAN

Кондитер Волошина из Магнитогорска испекла торт в виде певца SHAMAN

Кондитер из Магнитогорска Евгения Волошина испекла торт в виде российского певца SHAMAN. Соответствующий материал публикует «КП-Челябинск».

По словам россиянки, десерт с шоколадной начинкой выполнен в технике шаржа. «В этом торте я использовала насыщенный шоколадный бисквит и крем "Шоколадное мороженое". Они расположены в голове и теле. Руки и ноги выполнены из сахарной пасты, а микрофон из шоколада», — уточнила собеседница издания.

Волошина научилась готовить торты с персонажами из мультфильмов после обучения в Иране. Затем она адаптировала эту технику под запросы российских заказчиков. При этом съедобную мини-копию артиста кондитер решила создать, вдохновившись его творчеством.

В июле самый длинный шашлык в истории России захотели сделать в Тюмени в честь 438-летия основания города. Утверждалось, что его длина составит 438 метров, что символично в соотношении с каждым годом с момента основания Тюмени.