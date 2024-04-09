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13:30, 9 апреля 2024Моя страна

Американец-старовер поехал жить в Приморье

В Приморье приехал первый старовер из США Фаддей Анфилофьефф

Кадр: Общественное телевидение Приморья

В Приморский край приехал первый старовер из США — Фаддей Анфилофьефф. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Анфилофьефф, как отмечается, поехал жить в Приморье из американского штата Орегон. Американец летел во Владивосток около 30 часов — он делал пересадки в аэропортах Сиэтла, Портленда, Тайваня и Пекина.

Утверждается также, что это не первая поездка американца в Россию. Анфилофьефф был в стране и ранее — в 2016-м и 2019-м. В планах старовера сейчас — осваивать новый язык и возвести дом в Приморье. Помимо этого, он фермер со стажем, так что вскоре хочет начать заниматься разведением скота в регионе. «Ближе к зиме сюда должна перебраться также его семья – жена и три сына», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день в Приморье живет 51 семья из Южной Америки, многие из которых приехали из Бразилии, Уругвая и Боливии. В основном переселенцы размещаются в Дальнереченском и Кировском районах. Помимо этого, иностранцы закрепляются по округу Красноармейский, а также в Лесозаводском, Пожарском и Пограничном.

Ранее в Россию переехал американский писатель Брэндон Тейлор. Уже оформив новое гражданство, он поселился в Магнитогорске.

В конце марта также стало известно, что в России живет африканская принцесса Сюзи Наоми. Молодая женщина является принцессой из Габона. У нее есть своя книга — «Габонка в Сибири», где рассказывается о переезде, гражданстве, рождении сына в Москве и остальных нюансах жизни в России.

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