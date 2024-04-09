Американец-старовер поехал жить в Приморье

В Приморье приехал первый старовер из США Фаддей Анфилофьефф

В Приморский край приехал первый старовер из США — Фаддей Анфилофьефф. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Анфилофьефф, как отмечается, поехал жить в Приморье из американского штата Орегон. Американец летел во Владивосток около 30 часов — он делал пересадки в аэропортах Сиэтла, Портленда, Тайваня и Пекина.

Утверждается также, что это не первая поездка американца в Россию. Анфилофьефф был в стране и ранее — в 2016-м и 2019-м. В планах старовера сейчас — осваивать новый язык и возвести дом в Приморье. Помимо этого, он фермер со стажем, так что вскоре хочет начать заниматься разведением скота в регионе. «Ближе к зиме сюда должна перебраться также его семья – жена и три сына», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день в Приморье живет 51 семья из Южной Америки, многие из которых приехали из Бразилии, Уругвая и Боливии. В основном переселенцы размещаются в Дальнереченском и Кировском районах. Помимо этого, иностранцы закрепляются по округу Красноармейский, а также в Лесозаводском, Пожарском и Пограничном.

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