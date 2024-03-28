Африканская принцесса переехала в Россию и написала книгу на русском языке

Принцесса племени Габона Сузи Наоми написала книгу на русском языке о жизни в РФ

Африканская принцесса Сузи Наоми переехала в Россию и написала книгу на русском языке. Интервью с ней опубликовал aif.ru.

Молодая женщина является принцессой из Габона. Ее дедушка был последним королем древнего племени, существовавшего еще до того, как страна стала республикой. Африканка, чье полное имя Сузи Наоми Гуандегно Нгонгуэ, более 15 лет назад переехала в Россию и получила образование: стала врачом и выучила русский язык.

Четыре года Сузи Наоми проработала врачом-эндокринологом в Красноярске, прежде чем уехала на юг России. Она призналась, что влюблена в сибирский город, но местный климат оказался слишком суровым. «Люблю Красноярск, у меня здесь много подруг, бабушка моего сына, мне здесь очень хорошо. Если бы не было так холодно, ни за что не переехала бы в Сочи», — пояснила она.

Сейчас африканская принцесса вернулась в Красноярск с презентацией своей книги «Габонка в Сибири», которую она написала на русском и издала на собственные средства. В своей книге Сузи Наоми рассказала о жизни в Африке, переезде в Россию, встрече с мужем-красноярцем, рождении сына в Москве, которому поставили аутизм, и получении гражданства.

Женщина призналась, что не планирует возвращаться на родину и мечтает купить дом в Сочи и перевезти туда маму. При этом Сузи Наоми отметила, что Красноярск занял особое место в ее сердце, ведь там она чувствует себя как дома. По ее словам, сибиряки отличаются добротой и принимают гостей с открытой душой. «Наверное, я была сибирячкой в прошлой жизни», — заметила она.

Африканка также ответила на вопрос, кем она больше себя считает, габонкой или россиянкой. «Да, я приехала в Россию двадцатилетней девушкой, здесь прошла моя взрослая жизнь, но я габонка. При этом в любом споре с иностранцами всегда буду за Россию», — подчеркнула женщина.

Кроме того, Сузи Наоми призналась, что к настоящему моменту рассталась с мужем и сейчас ее сердце свободно. «Мужчины почему-то считают, что я ищу принца, и держатся на расстоянии. Они не могут понять, что мне важны не деньги, а такие качества, как умение защитить семью и Родину. Мне нужен сильный, верный мужчина, который будет меня любить, и я буду с ним счастлива», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что итальянская актриса Орнелла Мути назвала россиян великой нацией. Артистка посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и рассказала, что сейчас учит русский язык. Мути призналась, что рассчитывает на проект в России и хочет написать книгу о своей жизни в этой стране и в Италии.