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19:51, 1 апреля 2024Моя страна

Писатель из США переехал в Магнитогорск и получил гражданство России

Детский писатель из США Брэндон Тейлор получил гражданство России

Кадр: Телекомпания ТВ-ИН / YouTube

Американский писатель Брэндон Тейлор переехал в Магнитогорск и получил гражданство России. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Мужчина получил вид на жительство три года назад, а в феврале текущего года подал заявление на принятие в гражданство Российской Федерации. Все это время детский писатель из США жил в Магнитогорске, поскольку в 2014 году познакомился в интернете с южноуральской девушкой Ольгой Цыпиной. В итоге у пары завязался роман, и Тейлор перебрался в Россию.

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Известно, что влюбленные сыграли свадьбу, сейчас в их семье подрастает пятилетний сын. «Брэндон прошел все необходимые процедуры, в марте принял Присягу в присутствии полковника полиции Романа Федина, а затем в торжественной обстановке получил свой главный документ», — рассказала журналистам подполковник полиции Ольга Сильченко.

В марте итальянская актриса Орнелла Мути назвала россиян великой нацией. Артистка посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и рассказала, что сейчас учит русский язык. Мути призналась, что рассчитывает на проект в России и хочет написать книгу о своей жизни в этой стране и в Италии.

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