«RT на русском»: Австрийка выучила русский язык и купила дом на Кубани

Полюбившая Россию австрийка выучила русский язык и решила поселиться на Кубани, несмотря на осуждение со стороны близких людей. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Уточняется, что Татьяна родилась в Чехословакии, но после замужества переехала в Австрию. Она изучала русский язык в школе, а в 2018 году решила освежить знания, чтобы жить в России. При этом многие ее знакомые отвернулись от нее из-за теплых чувств к РФ.

Вопреки этому австрийка уже купила на Кубани участок с домом и планирует переезд с четырьмя собаками.

Ранее французский блогер по имени Шарль переехал в Россию и начал снимать различные ролики на эту тему. Так, иностранец рассказал об удививших его преимуществах РФ перед другими европейскими странами.