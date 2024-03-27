Роскошную квартиру Карла Лагерфельда в Париже продали за 10 миллионов евро

Квартиру модельера Карла Лагерфельда в Париже продали на аукционе за 10 млн евро

Квартира знаменитого модельера Карла Лагерфельда в Париже ушла с молотка за 10 миллионов евро. Об этом сообщила французская газета Le Parisien.

Речь идет о недвижимости, расположенной на набережной Вольтера, 17. Аукцион по ее продаже, состоявшийся во вторник, 26 марта, продлился 19 минут. Всего в торгах участвовало около 30 человек, которые внесли залог в миллион евро. В результате покупатель роскошной квартиры предложил за нее почти вдвое больше изначальной цены в 5,3 миллиона евро (около 529,7 миллиона рублей) — 10 миллионов евро (около 999,4 миллиона рублей).

«Это хорошая цена. Учитывая расположение объекта недвижимости, его характеристики и человека, который там проживал, мы ожидали, что все получится, но нечасто стартовая цена повышается почти вдвое. Это исключительный случай», — отметил представитель отвечавшей за продажу объекта фирмы Althémis Бертран Савуре.

Площадь трехкомнатного объекта, выполненного в футуристическом стиле, составляет 260 квадратных метров. Жилье находится в здании 1694 года постройки. Среди особенностей квартиры — наличие подсветки желтого и зеленого цветов, большое количество пустого пространства и почти полное отсутствие других цветов, кроме белого. Из окон открывается вид на реку Сену и Лувр. Лагерфельд сам спроектировал интерьер этой квартиры, которая, по его задумке, должна напоминать космический корабль, и провел в ней последние годы жизни.

Информация о новом хозяине роскошной недвижимости — за исключением того, что он, скорее всего, иностранец, так как назначал цену по телефону на английском языке, — отсутствует. Известно также, что он собирается жить в купленной квартире.

О том, что в Париже захотели избавиться от квартиры Карла Лагерфельда, стало известно в начале марта.