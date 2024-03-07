Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:50, 7 марта 2024Среда обитания

В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

Квартира модельера Карла Лагерфельда в Париже уйдет с молотка за 5,3 млн евро

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже решили избавиться от квартиры немецкого модельера Карла Лагерфельда. Недвижимость собираются пустить с молотка в конце марта, пишет Mansion Global.

Дом 1694 года постройки расположен на набережной Вольтера в сердце района Сен-Тома-д'Акен на левом берегу города. Квартира площадью 260 квадратных метров находится на третьем этаже здания, из ее окон открывается вид на Сену и Лувр. Внутри есть просторная гостиная с панорамным остеклением, гардеробная площадью 50 квадратных метров, спальня, ванная комната и кухня с гарнитуром из нержавеющей стали.

Интерьеры жилья выполнены в стиле сдержанного авангарда и контрастируют с внешними фасадами исторического здания. Оформление минималистично, в отделке преобладает белый цвет и другие светлые оттенки. Квартиру предварительно оценили в 5,3 миллиона евро. Аукцион с недвижимостью пройдет 26 марта в Парижской торгово-промышленной палате.

В 2018 году была выставлена на продажу вилла Лагерфельда в немецком Гамбурге. Дом оценили в 10 миллионов евро. Известный модельер владел этим особняком в течение семи лет — с 1989-го по 1997 год, однако прожил там в общей сложности всего три месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Звезда «Пацанок» рассказала о постановках на проекте

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

      На Украине демобилизуют срочников

      Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

      Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

      СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше