В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

Квартира модельера Карла Лагерфельда в Париже уйдет с молотка за 5,3 млн евро

В Париже решили избавиться от квартиры немецкого модельера Карла Лагерфельда. Недвижимость собираются пустить с молотка в конце марта, пишет Mansion Global.

Дом 1694 года постройки расположен на набережной Вольтера в сердце района Сен-Тома-д'Акен на левом берегу города. Квартира площадью 260 квадратных метров находится на третьем этаже здания, из ее окон открывается вид на Сену и Лувр. Внутри есть просторная гостиная с панорамным остеклением, гардеробная площадью 50 квадратных метров, спальня, ванная комната и кухня с гарнитуром из нержавеющей стали.

Интерьеры жилья выполнены в стиле сдержанного авангарда и контрастируют с внешними фасадами исторического здания. Оформление минималистично, в отделке преобладает белый цвет и другие светлые оттенки. Квартиру предварительно оценили в 5,3 миллиона евро. Аукцион с недвижимостью пройдет 26 марта в Парижской торгово-промышленной палате.

В 2018 году была выставлена на продажу вилла Лагерфельда в немецком Гамбурге. Дом оценили в 10 миллионов евро. Известный модельер владел этим особняком в течение семи лет — с 1989-го по 1997 год, однако прожил там в общей сложности всего три месяца.