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18:25, 7 мая 2025Ценности

Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка снялась в рекламе люксового бренда

Унаследовавшая миллионы Лагерфельда кошка Шупетт снялась в рекламе бренда Hublot
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: hublot.com

Кошка дизайнера Карла Лагерфельда Шуппет, которая унаследовала его многомиллионное состояние, снялась в рекламе люксового бренда Hublot. Об этом сообщает Forbes.

Бирманская кошка приняла участие в съемке юбилейной кампании Own It, приуроченной к 20-летию культовой коллекции часов BIG BANG. Животное стала лицом новой модели Big Bang Anniversary Red Magic из красной керамики с циферблатом, отсылающим к шахматной доске.

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Отмечается, что в честь юбилея марка представила лимитированную серию часов в пяти ярких оттенках. Всего по 100 экземпляров каждого цвета, самая эксклюзивная модель досталась самой Шупетт.

О кончине креативного директора французского модного дома Chanel стало известно в феврале 2019 года. Дизайнер работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.

Вскоре его кошка Шупетт ушла в траур. Тогда питомец выразила скорбь по хозяину в социальных сетях — на странице появилась черно-белая фотография скорбящей кошки в черной шляпе с вуалью.

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