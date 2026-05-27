Доктор Мясников рассказал о ночных кошмарах из-за работы

Врачу Мясникову снились кошмары о том, что он не перепроверил калий у пациентов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что ему снились ночные кошмары, связанные с его работой. Об этом он написал в Telegram.

По словам доктора, в страшных снах он видел, что совершил врачебную ошибку. «Мне долго снились кошмары, что я не перепроверил калий, и я просыпался среди ночи с пересохшим ртом!» — признался он и объяснил, что слишком низкий или слишком высокий уровень калия может привести к летальному исходу.

Мясников также назвал калий важнейшим для человека элементом. По словам доктора, в больницах в разных странах внимательно следят за содержанием калия в организме пациента. «Не один интерн был с треском изгнан за то, что вовремя не проверил и не восполнил калий у больного (или, наоборот, не убрал его излишек!)» — раскрыл Мясников.

При этом Мясников подчеркнул, что калий не является добавкой, которую можно принимать для профилактики. «[Это] электролит, который лучше назначать по анализу», — уточнил он.

