Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

Врач Мясников заявил, что полезный завтрак должен включать в себя белок

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» правила полезного завтрака. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Первое правило завтрака — это белок. Белок должен быть обязательно», — заявил доктор. Хорошими источниками белка, которые подходят для завтрака, Мясников назвал два или три яйца, 200 граммов творога или кусок мяса или рыбы.

Также врач посоветовал добавить к завтраку бобовые, например, фасоль или фасолевую пасту. По его словам, эти продукты сочетает в себе и белки, и жиры, и клетчатку, благодаря чему завтрак может получиться идеальным.

Ранее кардиолог Герман Гандельман описал завтрак, помогающий снижать давление. Врач отметил, что в него должны входить йогурт, кукурузные отруби и семена чиа.