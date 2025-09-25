Россиянам назвали снижающий давление завтрак

Врач Гандельман: Йогурт с кукурузными отрубями и семенами чиа снижает давление

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале завтрак, снижающий давление. Выпуск, в котором специалисты перечислили его ингредиенты, доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что снизить артериальное давление помогает грубое волокно, или клетчатка. Малышева отметила, что большего всего этого вещества содержится в кукурузных отрубях и семенах чиа.

Телеведущая рассказала, что из этих продуктов можно сделать простой завтрак. Она посоветовала добавить по столовой ложке кукурузных отрубей и семян чиа в йогурт, перемещать и положить немного ягод. «Попробуйте. И давление снизьте. И холестерин», — обратился Гандельман к коллегам в студии.

