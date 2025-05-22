Россиянам назвали помогающий похудеть завтрак

Диетолог Макиша заявила, что в завтраке должны быть белковые продукты и овощи

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» завтрак, который поможет похудеть. Выпуск с рекомендацией по питанию доступен на платформе «Смотрим».

Макиша назвала ядром завтрака любой белковый продукт, например яйца, мясо, рыбу или творог. По ее словам, после того как человек проснулся, в организме выделяется гормон кортизол, негативно влияющий на мышцы. Чтобы не допустить этого, диетолог призвала включать белок в первый прием пищи.

Кроме того, специалистка посоветовала добавить к завтраку любые овощи и сложные углеводы: овсянку грубого помола, гречневую крупу или цельнозерновой хлеб. При этом Макиша подчеркнула, что важно выбрать один источник углеводов. «Если у вас в завтраке будет и хлеб, и каша, и в дополнении еще какой-нибудь эклер, то получится, что вы углеводов слишком много съели, а столько энергии вы не расходуете. И вся эта энергия из углеводов пойдет откладываться в жир», — предупредила врач.

Агапкин добавил, что в описанном Макишей завтраке будет содержаться около 600-700 килокалорий. Такая энергетическая ценность приема пищи подойдет тем, кто хочет похудеть.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева развеяла один миф о похудении. По ее словам, тем, кто хочет сбросить вес, не следует принимать ферменты.