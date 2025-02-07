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08:01, 10 февраля 2025Интернет и СМИ

Малышева развеяла популярный миф о похудении

Врач Малышева заявила, что прием ферментов не помогает похудеть
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» развеяла популярный миф о похудении. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач спросила у женщин в студии, принимают ли они пищеварительные ферменты, чтобы похудеть. Многие из них ответили утвердительно, объяснив это тем, что, по их мнению, ферменты помогают расщеплять лишний жир и не позволяют ему всосаться.

Малышева назвала это ошибкой и объяснила, что жир, который расщепляется, остается в организме. «Поэтому если вы пьете ферменты, чтобы похудеть, вы добиваетесь прямо противоположного результата», — заявила она.

Ранее врач раскрыла россиянам секрет похудения. Малышева заявила, что для того, чтобы сбросить лишний вес, порция еды должна помещаться в стакан.

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