Малышева развеяла популярный миф о похудении

Врач Малышева заявила, что прием ферментов не помогает похудеть

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» развеяла популярный миф о похудении. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач спросила у женщин в студии, принимают ли они пищеварительные ферменты, чтобы похудеть. Многие из них ответили утвердительно, объяснив это тем, что, по их мнению, ферменты помогают расщеплять лишний жир и не позволяют ему всосаться.

Малышева назвала это ошибкой и объяснила, что жир, который расщепляется, остается в организме. «Поэтому если вы пьете ферменты, чтобы похудеть, вы добиваетесь прямо противоположного результата», — заявила она.

Ранее врач раскрыла россиянам секрет похудения. Малышева заявила, что для того, чтобы сбросить лишний вес, порция еды должна помещаться в стакан.