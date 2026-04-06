07:03, 6 апреля 2026Мир

Аналитик Кент: Иранцы нашли способ победить в конфликте с США
Марина Совина (ночной редактор)

Бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке, Джо Кент заявил, что иранцы нашли способ победить в конфликте с США. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Аналитик подчеркнул, что в Иране изучили войны последних двух десятилетий на востоке и на западе. Так, они увидели, что возможно победить США, просто не проиграв.

«Поэтому для них главное — сохранить в живых достаточное количество руководителей, а у Ирана, очевидно, существует значительный кадровый резерв», — сказал он.

При этом Кент добавил, что США своими действиями во многом лишь способность Ирана обороняться.

Ранее сообщалось, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. При этом источники Axios признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Южная Корея извинилась перед Северной за запуск беспилотников

    Министр тарифной политики российского региона попался на многомиллионной взятке

    Аналитик раскрыл способ Ирана победить США

    Женщина заподозрила мужа в измене и привязала себя к кузову его грузовика ради проверки

    Бренд представил мужскую футболку с имитацией кубиков пресса и вызвал ажиотаж в сети

    Врач объяснила правила гигиены после дефекации

    Названы неожиданные для Трампа последствия начала нового конфликта

    Посольство США на Украине потратило полмиллиона долларов на интернет и связь

    Названо число прошедших за сутки через Ормузский пролив судов

    Все новости
