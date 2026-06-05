В России отреагировали на сообщения о подготовке Германии к переговорам по Украине

Депутат Журова: Германия готовится к переговорам по Украине, чтобы войти в историю

Видимо, Германия чувствует, что приближается мирное соглашение по Украине, и хочет войти в историю, поэтому начинает интенсивную подготовку к этому процессу, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она заявила в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее стало известно, что Германия на протяжении последних недель интенсивно готовится к переговорам с Россией, в частности проводит регулярные консультации по теме с представителями Франции и Великобритании.

Во-первых, чтобы приблизить соглашение, Европа должна перестать финансировать и снабжать оружием Украину, заявила депутат. Во-вторых, задача западных стран — включить в переговорный процесс Киев, полагает она.

Мы же не с Европой будем мирное соглашение подписывать, поэтому их задача должна быть не с нами переговаривать, а с Украиной. Мы-то все свои позиции давно обозначили, поэтому им надо, чтобы они с нами за стол переговоров сели Светлана Журова депутат Госдумы

«Они, видимо, понимают, что приближается мирное соглашение, и каждый хочет быть звездой в этой истории, каждый из них хочет стать тем ключевым человеком, который войдет в историю, поэтому так пытаются прощупать, кто из них будет первым, у меня такое ощущение», — высказалась политик.

До этого глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина начать процесс переговоров об урегулировании конфликта на Украине с участием Европы. Он добавил, что пришло время сесть за стол переговоров.

