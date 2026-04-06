06:18, 6 апреля 2026

Стало известно о возможном прекращении огня между США и Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на срок 45 дней. Об этом написал портал Axios со ссылкой на источники.

Известно, что США, Иран и региональные посредники рассматривают условия возможного 45-дневного прекращения огня, которое способно привести к завершению конфликта. Информаторы Axios признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

Однако это может стать единственным способом избежать эскалации конфликта и предотвратить удары по гражданской инфраструктуре Ирана и ответные атаки по объектам энергетики и систем водоснабжения в странах Персидского залива.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку. По его словам, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

