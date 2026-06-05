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13:24, 5 июня 2026Культура

Звезда «Человека-паука» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер Том Холланд заявил, что злоупотреблял спиртным из-за одиночества
Ольга Коровина

Фото: Megan Briggs / Getty Images

Британский актер Том Холланд, наиболее известный по серии фильмов студии Marvel «Человек-паук», рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Его слова приводит издание GQ.

По словам артиста, алкоголизм не был связан с шумными вечеринками. Напротив, он выпивал в одиночестве и не увлекался походами на светские мероприятия и в ночные клубы. Холланд подчеркнул, что был здравомыслящим человеком, который «просто слишком много пил».

«Я мог спокойно сидеть у себя в гостиничном номере, опустошить мини-бар и пойти работать на следующий день. Так что моя версия разгульной жизни была совсем не голливудской», — признался Том.

Холланд бросил пить в 2022 году. Актер заявил, что поддерживать трезвость ему помогает безалкогольное пиво. По словам Холланда, в какой-то момент он начал чувствовать, будто зависимость «поработила» его окончательно, но потом справился с вредной привычкой.

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