Звезда «Человека-паука» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер Том Холланд заявил, что злоупотреблял спиртным из-за одиночества

Британский актер Том Холланд, наиболее известный по серии фильмов студии Marvel «Человек-паук», рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Его слова приводит издание GQ.

По словам артиста, алкоголизм не был связан с шумными вечеринками. Напротив, он выпивал в одиночестве и не увлекался походами на светские мероприятия и в ночные клубы. Холланд подчеркнул, что был здравомыслящим человеком, который «просто слишком много пил».

«Я мог спокойно сидеть у себя в гостиничном номере, опустошить мини-бар и пойти работать на следующий день. Так что моя версия разгульной жизни была совсем не голливудской», — признался Том.

Холланд бросил пить в 2022 году. Актер заявил, что поддерживать трезвость ему помогает безалкогольное пиво. По словам Холланда, в какой-то момент он начал чувствовать, будто зависимость «поработила» его окончательно, но потом справился с вредной привычкой.