Звезда «Человека-паука» рассказал о борьбе с алкоголем

Актер Том Холланд признался, что бросил пить с помощью безалкогольного пива

Звезда фильмов студии Marvel Том Холланд, исполнивший роль Человека-паука, рассказал, что помогло ему отказаться от алкоголя. Его слова приводит портал TMZ.

По словам 28-летнего Холланда, поддерживать трезвость ему помогает безалкогольное пиво.

«Банка холодного безалкогольного пива позволяет почувствовать привычные ощущения, так я чувствую, что не упускаю ночную жизнь и общение со своими друзьями, но при этом обхожусь без алкоголя», — заявил Том.

Известно, что актер выпускает безалкогольное пиво под собственной маркой Bero. Холланд хранит трезвость уже три года. В какой-то момент он признавался, что начал чувствовать, будто зависимость «поработила» его окончательно, но потом справился с вредной привычкой.

Ранее стало известно, что актер Том Холланд после отказа от алкоголя стал лучше спать и обрел ясность ума.