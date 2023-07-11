Звезда «Человека-паука» рассказал о борьбе с алкоголизмом

Актер Том Холланд после отказа от алкоголя стал лучше спать и обрел ясность ума

27-летний американский актер Том Холланд, звезда фильма «Человек-паук: Вдали от дома», рассказал о своей борьбе с алкоголизмом. Его интервью подкасту On Purpose with Jay Shetty цитирует издание People.

По словам Холланда, он очень много пил в декабре 2022 года. Сперва он планировал не пить только в январе, но обнаружил, что после отказа от алкоголя не может думать ни о чем, кроме выпивки. Это его испугало. «Я подумал, что может быть, может быть, у меня небольшие проблемы с алкоголем. Решил себя наказать и не пить и в феврале тоже», — вспоминает он.

Холланд признался, что некоторое время чувствовал давление общества из-за того, что не пьет, но в июне настало облегчение. «Я подумал, что если продержусь шесть месяцев без алкоголя, то докажу себе, что проблем с ним у меня нет. К 1 июня я был счастливее, чем когда бы то ни было. Я стал лучше спать, решать проблемы, на съемках держал себя в руках там, где обычно выходил из себя. Обрел ясность ума», — говорит он.

Актер также рассказал, что его пример заставил бросить пить и его мать. «Ей так нравится, это удивительно. И я не могу поверить, насколько иначе чувствую себя без алкоголя», — заключил он.

Ранее бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн признался, что прошел лечение от алкогольной зависимости в американской клинике. 29-летний Пейн вспомнил, что год назад из-за алкоголизма «опустился на самое дно и перестал узнавать себя».