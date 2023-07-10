Бывший участник One Direction рассказал о лечении алкоголизма в клинике

Бывший участник One Direction Лиам Пейн провел 100 дней в изоляции при лечении алкоголизма

Бывший участник британской группы One Direction Лиам Пейн прошел лечение от алкогольной зависимости в американской клинике. Об этом он рассказал в видео для своего Youtube-канала.

29-летний Пейн вспомнил, что год назад из-за алкоголизма «опустился на самое дно и перестал узнавать себя». «Я был так зол на все происходящее, но вместо того, чтобы заглянуть внутрь себя, я решил направить агрессию на окружающих», — признался он.

По словам музыканта, поворотным моментом стало интервью, во время которого он пил чистый виски и говорил неприятные вещи о бывшем товарище по группе Зейне Малике. После выхода этого эпизода в социальных сетях, Пейн согласился лечиться от зависимости. В американской клинике он провел 100 дней в изоляции, без телефона и иной связи с внешним миром. Мужчина утверждает, что после реабилитации не пьет уже полгода.

Группа One Direction была основана в 2010 году. В нее входили Гарри Стайлс, Лиам Пейн, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Зейн Малик. Коллектив был одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов всех времен. One Direction распались в 2015 году.

Ранее Лиам Пейн говорил, что зависимость от алкоголя и таблеток у него развилась во время гастролей One Direction. По его словам, участников группы запирали в гостиничных номерах, где единственным развлечением был мини-бар с алкоголем.