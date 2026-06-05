Москвичам пообещали 26-градусную жару

Синоптик Тишковец: 5 июня воздух в Москве прогреется до плюс 26 градусов

В пятницу, 5 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 26 градусов Цельсия. Жару в конце рабочей недели пообещал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

За погоду в Центральной России сейчас отвечает южная периферия погожего антициклона, центр которого расположился над Вологодской областью. «В Москве и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный два-семь метров в секунду», — рассказал синоптик.

Столбики термометров в этот день покажут плюс 23-26 градусов Цельсия. Эти значения соответствуют климатической норме июля, подчеркнул Тишковец. Атмосферное давление будет слабо расти и достигнет отметки 751 миллиметр ртутного столба, заключил метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в выходные, 6-7 июня, в Москве потеплеет до плюс 27 градусов.