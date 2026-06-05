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13:22, 5 июня 2026Силовые структуры

Криминальный мир помог семье «золотой судьи» с образованием

В Генпрокуратуре заявили, что обучение судьи Хахалевой оплатил криминалитет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Представители Генпрокуратуры, выступая в суде, заявили, что обучение бывшей судьи Краснодарского края Наталии Хахалевой оплатили представители криминального мира. Об этом сообщает ТАСС.

Наталия Хахалева является сестрой скандально известной бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которую СМИ после скандала с дорогой свадьбой дочери окрестили «золотой судьей». В ходе заседания суда Краснодара по антикоррупционному делу об обращении в доход РФ имущества семьи Хахалевых истец приобщил ряд документов.

Выяснилось, что оплату произвел человек, занимающий высшее положение в криминальной иерархии.

Бывшую судью Елену Хахалеву обвинили в мошенничестве в 2021 году, после чего она покинула Россию. Женщина объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что бывший муж Елены Хахалевой Роберт, взявший фамилию жены, пытался перевести за рубеж активы стоимостью свыше миллиарда рублей.

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