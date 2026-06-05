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13:16, 5 июня 2026Бывший СССР

МИД России отреагировал на убийство граждан Азербайджана в Азовском море

Замглавы МИД России Галузин: Москва соболезнует из-за гибели азербайджанских моряков
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия соболезнует Азербайджану из-за гибели его граждан во время украинской атаки на судно в Азовском море. Об этом заявил заместитель главы МИД Михаил Галузин, его слова цитирует NEWS.ru.

По словам дипломата, Москве хорошо известно, «кто с помощью дронов — и воздушных, и морских» — атакует мирные гражданские суда.

«Гибель — это всегда трагедия, всегда горе», — сказал Галузин.

Он добавил, что политический режим, установившийся на Украине, опасен для всех, в том числе для тех, кто называет его своим союзником.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило гибель пяти своих граждан на борту танкера, атакованного Вооруженными силами Украины в Азовском море. Атака произошла ранним утром в пятницу, 5 июня.

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